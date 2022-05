Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.05.2022

Einbruch in Büroräume

Lechhausen – Am Freitag (06.05.2022) verschaffte sich ein bis dato unbekannter Täter im Lauf des späten Nachmittages oder frühen Abends Zutritt zu zwei Bürogebäuden in der Curt-Frenzel-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern. Der Täter versuchte hierbei in mehrere Büros einzudringen und verursachte durch Gewalteinwirkung einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Weiter erbeutete er aus zwei Büroräumen, in die er eindringen konnte, Wertgegenstände mit einem Wert in Höhe von circa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Unfall verursacht und geflüchtet

Pfersee – Gestern (09.05.2022) kurz nach 09.00 Uhr, war ein 45-jähriger Motorradfahrer in der Lutzstraße unterwegs, als ihm an der dortigen Verkehrsinsel ein Pkw entgegenkam. Dieser umfuhr die Verkehrsinsel offenbar in zu großem Bogen, was zur Folge hatte, dass der Kradfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam der 45-Jährige zu Sturz und sein Krad rutschte gegen einen im Haltverbot abgestellten Bootsanhänger. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.300 Euro. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur in die Uniklinik gefahren. Laut dem Geschädigten soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw (näheres nicht bekannt) gehandelt haben, dessen Fahrer ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, einfach weiterfuhr.

Kriegshaber – Mutmaßlich in der Nacht vom 07./08.05.2022 (Sa./So.) wurde ein in der Luther-King-Straße (auf dem dortigen Parkplatz) abgestellter BMW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer stellte großflächige Kratzer an der Beifahrerseite sowie einen abgebrochenen Seitenspiegel fest. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.