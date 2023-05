Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.05.2023

Hammerschmiede – Diebstahl aus Rohbau

der Zeit von Montag (08.05.2023), 17.00 Uhr bis Dienstag (09.05.2023), 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Arbeitsmaschine von einem Baugelände in der Flughafenstraße.

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahlsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Haunstetten – Bierflaschen entwendet

Zeitraum von Samstag (06.05.2023) bis Dienstag (09.05.2023) entwendete ein 79-Jähriger mehrmals Bier aus einem Garten in der Inninger Straße.

Ein Anwohner hörte den Mann am Dienstag, stellte den Mann gemeinsam mit dem 49-Jährigen Bier-„Eigentümer“ und sie verständigten die Polizei. Der 79-Jährige hatte über drei Tage hinweg seinen Bierdurst mit Bierflaschen aus dem Garten des 49-Jährigen gestillt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahls gegen den 79-Jährigen.

Hammerschmiede – Diebstahl aus Getränkeautomaten

Wie erst jetzt bekannt wurde ging ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Mittwoch (03.05.2023) gegen 01.00 Uhr zwei Getränkeautomaten am Lauterbacher See an.

Der Täter brach die Getränkeautomaten gewaltsam auf und entwendete Bargeld im Wert von etwa 1.500 Euro. An den Getränkeautomaten entstand Schachschaden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.