Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.06.2021

Lechhausen – Auto mutwillig zerkratzt

Innenstadt – Beschwingter E-Scooter-Fahrer

Heute Nacht (10.06.2021) sollte ein E-Scooter-Fahrer gegen 00.50 Uhr in der Riedinger Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der 24-Jährige versuchte zunächst mit seinem Gefährt und anschließend zu Fuß zu fliehen, konnte aber noch in der Riedinger Straße in einem Hinterhof gesichtet und gestellt werden.

Oberhausen – Radfahrer vs. Pkw – Zeugen und Verursacherin gesucht

Am gestrigen Mittwoch (09.06.201) gegen 07.30 Uhr kam es in der Augustastraße / Einmündung Zirbelstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und der Fahrerin eines grauen Opel Mokka.

Die Opel-Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt auf der Augustastraße in östlicher Richtung unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung Zirbelstraße von einer Radlerin die Vorfahrt genommen wurde und dabei mit dem Rad in die rechte Fahrzeugfront fuhr. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro am Auto. Als die Opel-Fahrerin kurz den Schaden begutachtete und sich anschließend die Personalien der augenscheinlich unverletzten Radfahrerin notieren wollte, war diese unbemerkt in unbekannte Richtung davongeradelt.

Sie wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kurze Haare; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer langen beigen Hose. Sie hatte eine Einkaufstragetasche aus Stoff dabei und war mit einem creme-beigefarbenen Damenrad mit Lenkerkorb unterwegs.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510, wo sich insbesondere die unbekannte Radfahrerin melden soll.