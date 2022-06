Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.06.2022

Innenstadt – Verkehrsunfallflucht

Am 09.06.2022, um 18:20 Uhr, begegneten sich auf dem Radweg in der Holzbachstraße im Bereich der dortigen Tankstelle ein Fahrradfahrer und ein E-Scooter-Fahrer und stießen zusammen. Nachdem beide zu Boden fielen, stand der E-Scooter-Fahrer auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 55-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Fahrrad entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Beschreibung des E-Scooter-Fahrers:

männlich, ca. 180 cm groß, ca. 55 Jahre alt, kräftig, glatte nackenlange Haare

bekleidet mit hellblauem, langärmligem Hemd, dunkle Hose

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Göggingen – Einbruch in Kosmetiksalon

In der Zeit von 04.06.2022 bis 07.06.2022 brach ein Unbekannter in einen Kosmetiksalon in der Bergiusstraße (Bereich der 10er Hausnummern) ein. Hierbei beschädigte er die Eingangstüre und drang in den Salon ein. Er entwendete nahezu alle Kosmetikartikel im Wert von etwa 10.000 Euro. An der Türe entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.