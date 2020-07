Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.07.2020

Innenstadt –Trunkenheitsfahrt im Doppelpack

Gestern (09.07.2020) gegen 22.15 Uhr wollte ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender Peugeot-Fahrer in der Rosenaustraße rücksichtlos einen unbekannten Autofahrer überholen, kam hierbei jedoch ins Schleudern und verursachte dann einen nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro, nachdem er durch sein Fahrmanöver insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge beschädigte. Anschließend ließ der Unfallverursacher sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Wie sich dann herausstellte buchte er auf der Flucht einen E-Scooter und fuhr damit Richtung Hauptbahnhof weiter. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er jedoch in der Viktoriastraße und blieb am Boden liegen, wo er dann von einer Polizeistreife aufgelesen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen, mit denen der 31-Jährige nicht einverstanden war und sich diesen zum Teil widersetzte, beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mit einem gängigen Repertoire aus der Fäkalsprache. Die angeordnete Blutentnahme wurde anschließend im Polizeiarrest durchgeführt, wo der 31-Jährige dann auch die Nacht über verbringen durfte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Anzeige wegen aller im Raum stehender Delikte – insbesondere wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – folgt.

Hierzu sucht die PI Augsburg Süd nun noch Zeugen bzw. mögliche weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Peugeot-Fahrers bereits im Vorfeld in ähnlicher Art und Weise behindert oder gar gefährdet wurden. Insbesondere der Autofahrer, der von dem 31-Jährigen in der Rosenaustraße beinahe überholt wurde, soll sich unter 0821/323 2710 melden.

Stadtbergen –Unfallflucht

Vergangenen Mittwoch (08.07.2020) in der Zeit zwischen 10.00 und 13.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage im Reiterweg abgestellter grauer Nissan Quashqai im Heckbereich angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein blau/silbernes Fahrzeug handeln.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

BAB A8 / Fahrtrichtung Stuttgart – Nach Alkoholfahrt Zeugen gesucht

Gestern Abend (09.07.2020) gegen 18.00 Uhr stellte eine Polizeistreife auf dem Parkplatz Streitheimer Forst einen Mercedes fest, der durch unsichere Fahrweise auffiel. Eine anschließende Kontrolle des 51-jährigen Fahrers bestätigte den Verdacht der Beamten, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der Fahrer des schwarzen Mercedes Kombi mit Kelheimer Kennzeichen (KEH) soll bereits auf der A99 und im weiteren Verlauf auf der A 8 mit eingeschaltetem Warnblinker schnell und rücksichtslos unterwegs gewesen sein.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers möglicherweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter 0821/323 1910 bei der APS Gersthofen zu melden. Insbesondere der Fahrer eines weißen Pkw-Kombi mit Augsburger Zulassung (näheres nicht bekannt) könnte hierzu evtl. sachdienliche Angaben machen.

BAB A 8 / Höhe Zusmarshausen – LKW-Ladung gefährlich verrutscht

Einer Polizeistreife fiel gestern (09.07.2020) gegen 09.50 Uhr ein Sattelzug mit polnischem Sattelauflieger auf, an dem sich die Lkw-Plane auf der Beifahrerseite deutlich nach außen wölbte. Wie sich bei einer anschließenden Kontrolle herausstellte, war der Auflieger mit 29 großen Metallringen mit einem Gewicht von mehr als 15 Tonnen beladen. Diese waren aufeinander gestapelt und mit Kanthölzern zwischen den einzelnen Ringen unterlegt. Bei einem der Stapel war ein Kantholz gebrochen und der ganze Stapel ist aufgrund dessen nach rechts gerutscht. Es wurden auch keine Anti-Rutsch-Matten verwendet und alle angebrachten Spanngurte waren lose. Im hinteren Bereich befand sich außerdem noch ein Metallblock mit einem Gewicht von sechs Tonnen, der auch nicht ausreichend gesichert war. Eine Weiterfahrt konnte dem 52-jährigen ukrainischen Kraftfahrer daher nicht mehr gestattet werden, er musste vor Ort umladen bevor er – nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung – seine Fahrt fortsetzen durfte.

Aichach / Untergriesbach -Spaziergängerin entdeckt Waldbrand

Der Aufmerksamkeit einer Spaziergängerin ist es zu verdanken, dass gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr ein Waldbrand keinen größeren Schaden anrichten konnte. Die Frau hatte im Waldstück „Fuchsberg“ eine etwa 30 qm große kokelnde Waldbodenfläche entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren aus Untergriesbach und Aichach konnten die nur zu Fuß zu erreichende Waldfläche ablöschen. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf Fremdeinwirkung konnten nicht gefunden werden.

Königsbrunn -Fahrbahn blockiert

Heute Nacht, 10.07.20, wurde ein Anwohner um 02:10 Uhr auf eine

mehrköpfige Personengruppe aufmerksam, die ihr Unwesen im Umfeld des Kinos

trieb. Von einem dort befindlichen Restaurant wurden Tische und Stühle genommen

und auf den Zebrastreifen der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße gestellt, so dass keine

Fahrzeuge mehr passieren konnten. Auf die gleiche Art und Weise wurden auch die

Zufahrten zu einem Discounter blockiert. Nachdem die Polizeistreife nach der

Mitteilung schnell vor Ort war und um diese Uhrzeit nur geringes Verkehrsaufkommen

herrschte, kam es scheinbar zu keiner Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch die

unerwarteten Hindernisse. Von der Personengruppe, vermutlich handelt es sich dabei

um Jugendliche oder junge Erwachsene, fehlte allerdings jede Spur. Die

Polizeiinspektion Bobingen bittet daher um Hinweise unter der Tel. 08234/9606-0.

Königsbrunn – Verkehrsunfälle mit Verletzten

Gestern, 09.07.20, kam es in Königsbrunn zu zwei Verkehrsunfällen,

bei denen Personen verletzt wurden.

Um 16:45 Uhr befuhr eine 58jährige Frau mit ihrem Pkw die Landsberger Straße in

nördliche Richtung. Beim Abbiegevorgang nach rechts in die Lechstraße übersah sie

einen 29jährigen Radfahrer, der den parallel zur Landsberger Straße führenden

Fahrradweg in gleicher Richtung befuhr und die Lechstraße gerade überquerte. Durch

den Zusammenstoß stürzte der Mann, zog sich dabei aber nur leichtere Verletzungen

zu. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Ebenfalls auf der Lechstraße fuhr um 17:15 Uhr ein 28jähriger Mann mit seinem Pkw

in östliche Richtung. Als er nach links in die Blumenallee abbiegen wollte übersah er

einen entgegenkommenden Pkw, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide

Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in die

Wertachklinik Bobingen verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 12.000 Euro

geschätzt.

