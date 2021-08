Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.08.2021

Stadtbergen – Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Gestern Nachmittag (09.08.2021), gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer die Panzerstraße von der B17 kommend in Richtung Stadtbergen. Im dortigen Kreisverkehr musste der 69-jährige Fahrer seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen, wobei ihm ein Fahrradfahrer ins Heck fuhr und daraufhin zu Boden stürzte. Der Fahrradfahrer wurde hierbei scheinbar zwar nicht verletzt, jedoch entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Während der Pkw-Fahrer zur Unfallaufnahme die Polizei rief, flüchtete der Fahrradfahrer plötzlich auf der Panzerstraße in Richtung Augsburg. Hierbei versuchte der 69-Jährige den Flüchtenden noch aufzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang.

Der flüchtende Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: