Lechhausen – Automatenaufbrüche

Am Wochenende wurden zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Ein Automat in der Toblacher Straße 1 wurde im Zeitraum 06.08.2022, 00:50 Uhr bis 02:55 Uhr, angegangen. Der zweite Automat befindet sich in der Eppaner Straße Höhe Hausnummer 1 und wurde in der Zeit vom 08.08.2022, 10:00 Uhr, bis zum 09.08.2022, 08:45 Uhr, gewaltsam aufgebrochen. An beiden Automaten entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Der Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugenhinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegen.

Lechhausen – Graffiti gesprüht

In der Zeit vom 05.08.2022, 20:00 Uhr, bis zum 09.08.2022, 08:00 Uhr, wurde ein Graffiti auf die Fassade eines Geschäftsgebäudes in der Neuburger Straße 217 gesprüht. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegen.

Pfersee–Schrottfahrzeug brennt

Am gestrigen Dienstag (09.08.2022), gegen 23:00 Uhr, brannte ein abgestellter Pkw im Dillinger Weg. Beim Eintreffen der Streife stand der Renault in Vollbrand. Auch ein angrenzender Baum wurde das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Ablöschen des Brandes stellte sich heraus, dass bei dem Pkw der Motor und die Batterie bereits ausgebaut und keine Kennzeichen angebracht waren. Der Pkw stand gegenüber einer Werkstatt am Fahrbahnrand. Der Sachschaden an Fahrzeug und Baum wurde auf circa 1.800 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung durch Brandlegung werden durch die Polizeiinspektion Augsburg 6 geführt.

Sachdienliche Hinweise werden unter 0821/323 2610 entgegengenommen.

Pfersee – Pkw mutwillig beschädigt – Täter fliehen

Am Dienstag (09.08.2022) erstattete ein 22-Jähriger Anzeige wegen der Sachbeschädigung an seinem Pkw. Der Mann hatte selbst beobachtet, wie zwei Jugendliche seinen in der Kirchbergstraße (Höhe Hausnummer 6) geparkten Pkw im Bereich der rechten Tür verkratzten. Bei Ansprache flohen beide Täter in Richtung Norden. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Täter konnte nur vage beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze Haare, einer der beiden war mit einer schwarzen Jeans und einem lila T-Shirt bekleidet.

Zeugen zur Sachbeschädigung melden sich bitte unter 0821/323 2610 bei der Polizeiinspektion Augsburg 6