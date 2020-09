Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.09.2020

Oberhausen – Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Zwischen dem 08.09.2020, 16:00 Uhr, und dem 09.09.2020, 15:15 Uhr, wurde in der Schönbachstraße Höhe Hausnummer 48 ein geparkter roter Toyota Aygo angefahren. Der flüchtige Unfallverursacher fuhr wohl von der Tauscherstraße in die Schönbachstraße ein und in nördlicher Richtung weiter. Am geparkten Aygo entstand ein Streifschaden im Heckbereich linksseitig. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.