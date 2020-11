Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.11.2020

Hammerschmiede – Wohnzimmerbrand

Eine 43-Jährige wollte am 09.11.20 ihren Kamin mittels Brandbeschleuniger anzünden. Daraufhin kam es zu einer Stichflamme, die einen Teil der Möbel im Wohnzimmer in Brand setzte. Nachbarn konnten den Brand noch vor Eintreffen der Berufsfeuerwehr löschen. Die 47-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.







Innenstadt – Versuchte Brandstiftung an Schule

Am 09.11.20, gegen 09.40 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter in einer Schule in der Haunstetter Straße Papierhandtücher im Männer-WC in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Feuer ging selbst wieder aus. Personen waren nicht in Gefahr.







Lechhausen – Qualmende Suppe