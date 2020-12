Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.12.2020

Hochzoll – Familienstreit

Am 09.12.20 ging ein 17-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Friedberger Straße auf seine Mutter und den Bruder los. Die Mutter wurde leicht verletzt und musste ambulant ärztlich versorgt werden. Der Jugendliche wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.







Innenstadt / Königsplatz – Handydiebstähle

Am 09.12.20, gegen 09.40 Uhr, wurde einer 36-Jährigen ein rotes iPhone entwendet. Die Geschädigte hatte das Handy in der Außentasche des Rucksacks. Innenstadt / Rathausplatz – Am 08.12.20, zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr, wurde einer 16-Jährigen ein weißes iPhone entwendet, welches in der hinteren Hosentasche mitgeführt wurde.







Kriegshaber – Schaufensterscheibe beschädigt

Am 09.12.20, zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Büros in der Ulmer Straße im Bereich der 100er Hausnummern. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.





Hochfeld – Sachbeschädigung an Jugendzentrum

Am 09.12.20 wurden an der Wand eines Jugendzentrums in der Von-Parseval-Straße mehrere Kratzer und in einem Rollo ein Loch festgestellt. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.







Haunstetten – Zusammenstoß mit Straßenbahn

Am 09.12.20, um 15.30 Uhr, wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Haunstetter Straße aus nach links in einen Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah sie die aus gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer, sowie die Fahrgäste der Trambahn blieben unverletzt. Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden.







Haunstetten – Polizistin bei Verkehrskontrolle verletzt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Inninger Straße am 09.12.20, gegen 23.00 Uhr, stand eine Polizeibeamtin an der Fahrertüre des Fahrzeuges, welches kontrolliert werden sollte. Eine 20-Jährige wollte mit ihrem Auto an der Kontrolle vorbei fahren, dabei streifte sie mit dem rechten Außenspiegel die Polizistin. Diese erlitt eine leichte Verletzung an der Hand.