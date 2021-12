Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.12.2021

Mehrere Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (09.12.2021) zwischen 06.30 und 17.00 Uhr,

wurde ein an der Ecke Löwenstraße/Augsburger Straße geparkter schwarzer VW an

der linken vorderen Seite angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich

um dem hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Pfersee – Im Zeitraum vom 06 – 09.12.2021 wurde ein am rechten Fahrbahnrand

der Körnerstraße (Höhe Hausnummer 13) geparkter VW Golf an der linken

Fahrzeugseite angefahren. Die Beschädigungen im Bereich des Radkastens

belaufen sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Innenstadt – Gestern (09.12.2021) zwischen 18.00 und 21.30 Uhr, stellte der

Fahrzeugbesitzer seinen blauen Fiat Punto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand am

Klinkerberg (Höhe Hausnummer 31) ab. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam,

stellte er einen großflächigen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest, der mit rund

1.500 Euro zu Buche schlagen dürfte. U. a. wurde der Seitenspiegel beschädigt,

wobei die abgebrochene Abdeckung nicht mehr auffindbar war, so dass davon

ausgegangen wird, dass der Unfallflüchtige diese eingesammelt und vermutlich – um

vermeintliche Spuren zu vernichten – mitgenommen hat.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Pfersee – Reuige Sünderin

Ihr schlechtes Gewissen und die unmittelbare Reue nach der Tat haben

eine über 40-Jährige dazu verlasst, sich bei der Polizei selbst anzuzeigen. Gestern

Nacht (09.12.2021) gegen 23.30 Uhr erschien die Frau bei der Polizeiinspektion und

gab an, kurz zuvor aus Ärger über ihren „Ex“, dessen Auto mit einem Schriftzug, den

sie ihm in den Lack gekratzt hatte, beschädigt zu haben. Das hinterlassene „Danke“

an der Fahrertüre dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen und in nicht ganz

nüchternem Zustand angefertigt worden sein: Die frustrierte Frau war zur eigenen

Anzeigeerstattung mit rund 1,7 Promille bei der Polizei erschienen.

Ob der Dank bei ihrem „Ex“ genauso angekommen ist, konnte bislang nicht in

Erfahrung gebracht werden…

REGIONAL REPORT

Asbach -Ortschilder entwendet

Am Donnerstag, den 09.12.2021, gegen 20:30 Uhr, konnte ein Zeuge zwei

unbekannte männliche Täter dabei beobachten, wie sie das Ortschild von „Asbach“

aus der Bodenverankerung reißen wollten. Auf Ansprache ließen sie von ihrem

Vorhaben ab und flüchteten. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt

werden, dass bereits zwei Ortsschilder an anderen Zufahrten fehlten. Es wird wegen

Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 300 Euro und ein Diebstahlschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Untermeitingen- Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Donnerstag, 09.12.2021, wurde gegen etwa 11:15 Uhr in der

Lechfelder Straße in Untermeitingen ein grauer Opel Astra beschädigt. Das

Fahrzeug stand dort auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Der Besitzer

des Fahrzeuges war nur wenige Minuten Einkaufen. Als er zurückkam,

bemerkte er eine Delle am Heck seines Autos. Der Sachschaden beläuft sich

auf etwa 200 Euro.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 08232/9606-0 an die Polizei

Schwabmünchen- Beleuchtungskontrollen Zweiräder

Am Freitag, 10.12.2021, wurde von Beamten der Polizeiinspektion

Schwabmünchen in den frühen Morgenstunden am Bahnhof und im Bereich

des LWS-Schulzentrums eine Kontrollaktion durchgeführt. Schwerpunkt der

Kontrollen war die Überprüfung der Beleuchtung an Fahrrädern. Auf Grund der

Witterung hielt sich der Fahrradverkehr zum Bahnhof zw. 05:45 h und 07:17 h

sehr in Grenzen. Von ca. 30 beobachteten Fahrrädern wurden lediglich 5 mit

fehlender oder defekter Beleuchtung beanstandet. Etwas später an der Schule

wurden ca. 180 Fahrräder in Augenschein genommen wobei an ca. 40

Fahrrädern die Beleuchtung beanstandet wurde. Zu einem verkehrssicheren

Fahrrad gehören nicht nur weiße (nach vorne) und rote (nach hinten)

Beleuchtung sondern auch Rückstrahler nach vorne, hinten und zur Seite

sondern auch eine Klingel und funktionierende Bremsen. Im Laufe der nächsten

Tage und nach den Weihnachtsferien werden weitere Kontrollen folgen.

