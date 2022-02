Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.02.2022

Antonsviertel – Brand zweier PKWs

Am heutigen Freitag gegen 03:00 Uhr geriet ein in der Windprechtsraße abgestellter PKW in Brand. Bei Eintreffen der Polizei und der Berufsfeuerwehr stand der PKW bereits in Vollbrand. Ein zweiter PKW wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den brennenden PKW. Als Brandursache nimmt die Feuerwehr einen technischen Defekt an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Haunstetten – Vermisstensuche endet glimpflich

Am gestrigen Donnerstag gegen 18:00 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Krankenhauses in Haunstetten einen 79-jährigen Patienten als vermisst. Daraufhin suchte ein Großaufgebot der Polizei nach dem 79-Jährigen. In den späten Abendstunden meldeten sich zwei 14- und 15-jährige Jugendliche über den Polizeinotruf. Sie hatten im Siebentischwald einen gestürzten älteren Herrn gefunden. Die hinzugerufene Streife stellte fest, dass es sich um den vermissten 79-Jährigen handelte. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Durch das vorbildliche Handeln der Jugendlichen konnte so womöglich schlimmeres verhindert werden.

Augsburg – Geistesgegenwärtig richtig reagiert

Am Mittwoch den 10.02.22, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der B 17 in Richtung Süden. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich, dass es ihm schwarz vor Augen wurde und er nicht mehr in der Lage war seinen Sattelzug sicher zu führen. Geistesgegenwärtig hielt er am Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle „Holzweg“ an und stellte sein Fahrzeug ab. Hierdurch verhinderte er wohl ein drohendes Unglück auf der zu dieser Zeit stark befahrenen Bundesstraße. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei bemerkte den Vorfall, eilte dem Fahrer zur Hilfe und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Durch dieses umsichtige und schnelle Handeln von Beiden, konnte der LKW-Fahrer zur Untersuchung in die Uniklinik gebracht werden. Im Nachgang musste er dort zur weiteren Beobachtung verbleiben.

Die eingesetzten Streifen der Autobahnpolizeistation Gersthofen und der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg waren froh, dass der Fahrer so gut reagiert hatte und kein schwerer Verkehrsunfall aufzunehmen war. Der LKW wurde verkehrssicher durch die Polizei abgestellt.