Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.03.2021

Oberhausen – Auto stößt gegen Straßenbahn

Am 10.03.2021 fuhr ein 49-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw von der Innenstadt kommend an der Ulmer Straße über die Wertachbrücke und wollte schließlich stadtauswärts fahren. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur touchierte der Autofahrer einen am Ende der Straßenbahnhaltestelle auf der linken Seite befindlichen Bordstein und stieß schließlich gegen eine in diesem Moment vorbeifahrende Straßenbahn.

Der Fahrer des Pkws musste vor Ort ärztlich behandelt werden und sein Wagen wurde durch eine Abschleppfirma abgeschleppt. An der Straßenbahn entstand zwar ein Sachschaden, jedoch konnte diese weiter in Betrieb belassen werden. Weder der Straßenbahnführer noch Fahrgäste wurden durch den Verkehrsunfall verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste der Bereich der Langenmantelstraße / Wertachstraße in Richtung stadtauswärts komplett gesperrt werden. Der Nahverkehr wurde für diese Zeit eingeschränkt und es entstand ein deutlicher Rückstau auf der Langenmantelstraße und der Wertachstraße. Um den Verkehr in diesen Straßen zu leiten und um die Unfallstelle abzusichern waren sechs Streifenwägen der Innenstadt-Dienststellen im Einsatz. Insbesondere mussten die eingesetzten Polizisten Schaulustige, die sich auf dem Fußweg angesammelt hatten, mit einer Flatterleine von der Unfallstelle fernhalten, um so ein reibungsloses Arbeiten der Rettungskräfte zu ermöglichen.