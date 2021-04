Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.04.2021

Oberhausen – Pkw gerät gegen Bordstein

Am 10.04.2021 fuhr eine 46-jähriger Fahrer eines blauen Honda in der Donauwörther Straße gegen 18:45 Uhr in Richtung Norden, als es zu einer noch unklaren Verkehrssituation kam und der Fahrer mit seinem Pkw von der linken der beiden Fahrspuren gegen den Randstein der Straßenbahnhaltestelle „Bärenwirt“ geriet. Die 39-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und klagte im Anschluss über Schmerzen an Arm und Kopf. Der Pkw des Ehepaares musste schließlich durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. In dem Zusammenhang mit dem Unfallhergang, der noch Gegenstand der Ermittlungen ist, soll ein weißer Transporter mit Günzburger-Zulassung („GZ“) beteiligt gewesen sein.

Der Fahrer des Transporters und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der 0821/323 2510 zu melden.