Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.04.2023

Innenstadt – Betrunken unterwegs

Am heutigen Dienstag (11.04.2023) war ein 32-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Holzbachstraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 32-jährigen Mann und stellte bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und seine Weiterfahrt unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 32-Jährigen.

Pfersee – Chemikalien entsorgt

Am vergangenen Montag (10.04.2023) entdeckte eine 44-Jährige beim Gassi gehen eine geringe Menge Chemikalien in einem Gebüsch in der Grünanlage am Hettenbach.

Gegen 21.15 Uhr bemerkte die Frau, dass ihr Hund im Gebüsch Am Webereck weiße Klümpchen essen wollte. Es handelte sich dabei wohl um eine chemisch riechende Substanz. Sie teilte den Umstand umgehend der Polizei mit und verbrachte ihren Hund in die Tierklinik. Er blieb unverletzt. Bei der Substanz handelt es sich nach derzeitigem Stand nicht um einen Giftköder.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen – Gefälschter Führerschein und alkoholisiert

Bereits am vergangenen Freitag (07.04.2023) war ein 48-Jähriger in der Donauwörther Straße alkoholisiert und mit gefälschten Papieren unterwegs.

Gegen 18.45 Uhr fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ein Kleintransporter mit unsicherer Fahrweise auf. Die Beamten unterzogen den Mann einer Kontrolle. Hierbei zeigte der Mann den Beamten einen gefälschten ungarischen Führerschein. Außerdem hatte der Mann weiter eine gefälschte ungarische ID- und Wohnsitzkarte bei sich.

Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,54 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde somit unterbunden und die Dokumente sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.