Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.05.2021

Pfersee – Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstag, den 11.05.2021, führte eine Streife der Polizeiinspektion Augsburg 6 gegen 00:45 Uhr in der Hessenbachstraße bei einem 36-jährigen Pkw-Fahrer eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest, weshalb ein Atemalkoholtest noch vor Ort durchgeführt wurde. Hierbei konnte eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten unterbunden und der Fahrer musste eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen.

Da der Mann ein Jahr zuvor bereits unter Alkoholeinfluss mit einer ähnlich-gravierenden Alkoholisierung in einen Verkehrsunfall verwickelt war, war er zum Zeitpunkt der heutigen Kontrolle nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Tatsache, dass er sich zu der nächtlichen Stunde nicht hätte außerhalb seiner Wohnanschrift aufhalten dürfen, scheint wohl das kleinste Problem des Mannes zu sein. Den 36-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen „Trunkenheit im Verkehr“, „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ sowie nach dem Infektionsschutzgesetz.