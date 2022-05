Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.05.2022

Innenstadt – Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am 10.05.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Senkelbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in nördlicher Richtung, als ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 21-Jähirge stürzte und einen Bruch des Schienbeins erlitt. Der Verletzte wurde ins Uniklinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Innenstadt – Dreister Ladendieb: Diebesgut Strohhut

Am 10.05.2022 nahm ein 35-Jähriger in einem Geschäft für Outdoor-Bekleidung einen Strohhut im Verkaufsraum an sich, riss kurzerhand das Preisschild ab und setzte sich den Hut auf den Kopf. Ohne zu bezahlen und mit dem Strohhut auf dem Kopf verließ der 35-Jährige das Geschäft.

Eine hinzugerufene Streife konnte den Mann im Umfeld des Geschäfts antreffen und stellte eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp drei Promille.

Der Mann musste den Hut zurückgeben und wurde wegen Ladendiebstahls angezeigt.

Inningen – Aggressive Stimmung hinterm Lenkrad

Am späten Nachmittag des gestrigen Dienstags (10.05.2022) war ein 17-jähriger Fahrzeugführer überrascht von dem aggressiven Verhalten eines 52-Jährigen BMW-Fahrers.

Der 17-Jährige war mit seinem „45 km/h-Auto“ auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs, als der dahinterfahrende Lenker des BMW nah auffuhr und mehrmals die Lichthupe betätigte. Im weiteren Verlauf zeigte der 52-Jährige den Mittelfinger und bei einem verkehrsbedingten Halt kam es sogar zu einer direkten aggressiven Ansprache. Aufgrund des aggressiven Verhaltens sperrte sich der 17-Jährige im Fahrzeug ein und wählte den Notruf.

Der 52-Jährige konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.

Innenstadt – Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Am 10.05.2022, gegen 17:00 Uhr, war ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn im Hanreiweg Richtung Süden unterwegs. Eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin erkannte die Situation und ließ den Rettungswagen passieren. Die dahinterfahrende Lenkerin eines Fords erkannte das Abbremsen zu spät, sodass es zu einem Auffahrunfall kam.

Bei dem Unfall wurde die 31-jährige Verursacherin selbst verletzt. Auch die 38-Jährige und eine Mitfahrerin klagten über Schmerzen. Bei dem Unfall entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden, der auf etwa 12.000 Euro geschätzt wurde.

Bei der Unfallaufnahme konnte die 31-Jährige keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass ihr die Fahrerlaubnis bereits im Vorjahr behördlich entzogen worden war. Zur medizinischen Versorgung musste die Verursacherin im Anschluss in das Krankenhaus Friedberg gebracht werden.

Die 31-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Lechhausen – Am 10.05.2022, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem weißen Iveco (Kastenwagen) die Kalterer Straße Höhe Hausnummer 5. Ohne dies anzukündigen fuhr dann plötzlich ein Pkw vom Fahrbahnrad in die Fahrspur des Kastenwagens. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach links ausweichen und stieß dabei gegen einen geparkten Audi. Am Iveco entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, am Audi rund 3.000 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll es sich um einen grauen Opel gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin wurde als weibliche Person mit Brille beschrieben.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 erbeten.



Pfersee – Am 10.05.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, stand der weiße Opel Agila einer 85-Jährigen Seniorin in der Uhlandstraße Höhe Hausnummer 163 am rechten Fahrbahnrand. Im Tatzeitraum beschädigte vermutlich ein anderes Fahrzeug beim Ausparken den Opel im Bereich der vorderen Stoßstange, sodass ein Sachschaden von 2.000 Euro entstand. Ein Unfallverursacher ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise zur Unfallflucht bitte unter 0821/323-2610 an die PI Augsburg 6.