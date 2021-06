Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.06.2021

Haunstetten – Verkehrsunfallflucht: Fahrradfahrer fährt Kind an

Am 10.06.2021 gegen 17:30 Uhr war ein E-Bike-Fahrer am Oberen Krautgartenweg auf Höhe der Kleingartenanlage in Richtung Martinistraße unterwegs. Auf seiner Fahrt übersah er offensichtlich einen 7-jährigen Jungen, der dort mit seinem Vater zu Fuß unterwegs war und fuhr diesen an. Sowohl der E-Bike-Fahrer, als auch der Junge fielen zu Boden. Der Senior stand daraufhin wieder auf und entfernte sich mit seinem Bike. Der kleine Junge musste zwar ärztlich versorgt werden, blieb jedoch nur leicht verletzt und erlitt kleinere Schürfwunden. Zum Flüchtigen ist folgendes bekannt:

männlich, circa 70 – 80 Jahre alt, trug eine Sonnenbrille und einen grauen Helm, war mit einem weißen E-Bike und daran angebrachter Tasche unterwegs Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.







Haunstetten – Maskenverweigerin zettelt Streit an

Eine 47-Jährige zettelte am 10.06.2021 gegen Mittag in einem Supermarkt in der Haunstetter Straße einen Streit mit einer Mitarbeiterin an. Sie betrat den Laden ohne Mundschutz und machte dort ihren Einkauf. Als sie an die Kasse kam, wurde sie aufgefordert einen Mundschutz zu tragen, da sie ihren Einkauf ansonsten nicht fortsetzen könne. Dies verweigerte die Frau, legte das Geld für ihren Einkauf auf das Kassenband und entfernte sich in Richtung Parkplatz. Die Mitarbeiterin ging ihr hinterher und verständigte gleichzeitig die Polizei. Auch der Polizei gegenüber zeigte sich die 47-Jährige uneinsichtig. Als Begründung zum Nichttragen des Mundschutzes gab sie an, dass alle anderen den Mundschutz ja tragen würden und sie somit keine weitere Notwendigkeit darin sehe. Nach der Sachverhaltsaufnahme entfernte sich die Frau ohne ihren Einkauf oder das hinterlassene Geld mitzunehmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz sowie strafrechtlicher Verstöße.







Oberhausen – Wachschutz wird bedroht

Gestern (10.06.2021) begab sich ein 37-jähriger Mann gegen 09:30 Uhr ohne Termin zum Jobcenter und wurde dort von einem Mitarbeiter des Wachschutzes auf eine vorherige Terminvereinbarung hingewiesen. Der 37-Jährige verließ zunächst die Örtlichkeit wieder und kehrte später mit einer Glasscherbe in der Hand zurück. Er drohte nun dem Mitarbeiter ihm die Kehle aufzuschlitzen. Der Mitarbeiter ging jedoch ins Innere des Gebäudes, brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Als die Polizeistreife eintraf, war der Bedroher immer noch vor Ort. Er zeigte sich kooperativ und legte die Glasscherbe weg. Es wurde niemand verletzt. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.







Pfersee – Fahrraddieb festgenommen

In der heutigen Nacht (11.06.2021) gegen 01:20 Uhr machte sich ein 18-Jähriger an mehreren Fahrrädern im Innenhof eines Anwesens in der Augsburger Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern) zu schaffen. Er versuchte eines der dort abgestellten versperrten Fahrräder zu entwenden, scheiterte jedoch und warf die Räder anschließend um. Selbiges versuchte er auch bei einem Anwesen in der Eberlestraße. Ein Zeuge beobachtete sein Treiben und verständigte die Polizei. Aufgrund der Beschreibung nahm eine Polizeistreife den stark alkoholisierten und aggressiven Mann in Tatortnähe vorläufig fest.

Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.