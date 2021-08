Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.08.2021

Spickel-Herrenbach – Einbruch in Einfamilienhaus

Inningen/Haunstetten – Einbrecher festgehalten

In der vergangenen Nacht (11.08.2021), gegen 02:00 Uhr, wurden die Bewohner eines Hauses in der Archimedesstraße in Inningen durch die helle Außenbeleuchtung ihres Anwesens aus dem Schlaf gerissen. Hierbei stellten sie fest, wie sich die gesamte Beleuchtung rund um das Haus nacheinander einschaltete. Da die Beleuchtung auf Bewegung reagiert, machten sich die Bewohner auf die Suche nach dem Grund. Bei der Nachschau konnten sie eine männliche Person entdecken, die von außen mit einer Taschenlampe durch ein Wohnzimmerfenster ins Haus leuchtete. Als der unbekannte Mann auf die Hauseigentümer aufmerksam wurde, ergriff er sofort die Flucht.

In derselben Nacht, gegen 03:30 Uhr, hörten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Afrastraße in Haunstetten verdächtige Geräusche im Haus. Bei einer Nachschau konnten sie einen 66-jährigen Mann in ihrer Wohnung feststellen, der mit einer Taschenlampe hantierte. Den Bewohnern im Alter von 37 und 39 Jahren gelang es im Anschluss, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Der 66-Jährige führte Einbruchswerkzeug mit sich, wobei noch nicht geklärt werden konnte, wie er in das Anwesen gelangte. Gegen den aus dem südlichen Landkreis Augsburg stammenden 66-Jährigen wurden im Anschluss umfangreiche Maßnahmen durch die Kriminalpolizei Augsburg eingeleitet. Nach Beendigung dieser wurde er wieder entlassen.

Ob der 66-Jährige auch für den Vorfall in Inningen in Frage kommt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.