Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.09.2020

Innenstadt / Lechhausen – Gestürzter Radfahrer: Zeugen gesucht

Am gestrigen Donnerstag (10.09.2020) gegen 18.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Radfahrer den stadteinwärtigen Radweg der Lechhauser Straße. Ein BMW-Fahrer wollte an der Ausfahrt des dortigen Modeparks ausfahren, hielt eigenen Angaben aber an, um den Radfahrer passieren zu lassen. Der Radler hingegen stürzte bei einer Ausweichbewegung zu Boden und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde anschließend mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in das Friedberger Krankenhaus gefahren. Gesucht werden nun Zeugen des Vorfalles, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere ein Verkehrsteilnehmer soll das Geschehen wahrgenommen haben, dieser entfernte sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizeistreife.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.