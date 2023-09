Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.09.2023

Innenstadt – Verkehrsinfo

Heute (11.09.2023) kommt es aufgrund einer Versammlung zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr im Bereich der Holzbachstraße Ecke Bgm.-Ackermann-Straße zu einer Verkehrssperrung. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Es kann in diesem Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Pfersee – alkoholisierte Fahrradfahrerin

Am Sonntag (10.09.2023), gegen 08:00 Uhr, fuhr eine 23-jährige Frau die Pferseer Straße, vom Bahnhof kommend, in Richtung Stadtmitte. Etwa auf Höhe der Johannes-Rössle-Straße stürzte die Dame alleinbeteiligt vom Rad und verletzte sich hierbei im Gesicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 2,0 Promille fest, weshalb bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Innenstadt – alkoholisierter Rollerfahrer

Am Montag (11.09.2023), gegen 00:30 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Elektroroller die Rosenaustraße stadteinwärts. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise unterzogen ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von über 1,5 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Univiertel – Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag (09.09.2023), gegen 22:45 Uhr, parkte ein 41-jähriger Mann seinen Pkw im Bereich der Zeppelinstraße ein. Nach einem kurzem Wortwechsel versuchte ein unbekannter Mann den Außenspiegel des Pkw abzureißen, während der Mann noch im Pkw saß. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Mann. An dem Spiegel entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821-323-2710, mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Innenstadt – alkoholisierter Verkehrsteilnehmer

Am Sonntag (10.09.2023), gegen 02:45 Uhr, wurde in der Dinglerstraße der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte einen Alkoholwert von fast 0,8 Promille fest, weshalb bei dem Mann die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Oberhausen – Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag (10.09.2023), gegen 18:30 Uhr, wurde in der Donauwörther Straße ein 23-jähriger Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zusätzlich konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Univiertel – Diebstahl aus Tiefgarage

Im Zeitraum vom 03.09. – 10.09.2023 wurde aus einer Tiefgarage in der Lilienthalstraße ein Mofaroller der Marke Peugeot entwendet.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Hochzoll – Diebstahl aus Rohbau

Am Freitag (08.09.2023), im Zeitraum zwischen 20:30 und 21:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer einer Baustelle im Bereich der Zugspitzstraße. Aus diesem wurden mehrere Baumaschinen entwendet. Zusätzlich wurden aus einer unverschlossenen angrenzenden Garage des Rohbaus mehrere Baumaterialien entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.