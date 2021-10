Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.10.2021

Mehrere Trunkenheitsdelikte

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (10.10.2021) gegen 06.00 Uhr morgens, wurde ein 32-jähriger E-Scooter-Lenker Schlangenlinien fahrend am Theodor-Heuss-Platz beobachtet. Bei einer anschließenden Kontrolle gab er unumwunden zu, am Vortag Alkohol konsumiert zu haben, was ein freiwilliger Alkoholtest mit rund 1,1 Promille dann auch bestätigte. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß dem Strafgesetzbuch angezeigt.

Innenstadt – Am gleichen Tag, nur wenige Minuten später, wurde in der Forsterstraße ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest; ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von rund 0,8 Promille, was zwar noch keine Strafanzeige, aber dafür eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz nach sich zieht.

Hochzoll – Nahezu zeitgleich wurde gestern ein Autofahrer in der Ammerseestraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von etwas mehr als 0,8 Promille bei ihm festgestellt, weshalb auch er eine Ordnungswidrigkeiten – Anzeige erhält.

Bei allen drei alkoholisierten Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt unterbunden und ihre Fahrzeuge verkehrssicher abgestellt, bevor sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Heimweg zu Fuß antreten durften.

REGIONAL REPORT

Wertingen -Betrug durch Smishing-Mail

Am 08.10.2021 erhielt ein Wertinger eine SMS auf sein Firmenhandy, indem ihm mitgeteilt wurde, dass eine neue Voice-Mail vorliegen würde. Gleichzeitig wurde eine Handynummer eines Architektenbüros in einem Link angezeigt. Als der Wertinger den Link öffnete, wurde automatisch eine App auf sein Mobiltelefon runtergeladen, bei der es sich um eine Schadsoftware handelte, die sich automatisch in die Nachrichten – und Anruffunktionen seines Telefons einwählte. Infolge dessen wurden zahlreiche Anrufe ins Ausland generiert. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Durch das sog. Smishing werden irreführende SMS-Nachrichten an Handy-Nutzer versendet, um an wertvolle Informationen aus dem Gerät zu kommen. Hierbei wird auch ein Link übermittelt, der geöffnet werden soll. Sobald der Link angeklickt wurde, beginnt ein dort hinterlegter Trojaner sich selbstständig in die Anrufliste einzuhaken und generiert dort z.B. teure Anrufe ins Ausland oder verschafft sich Zugang zum Online-Konto. Jeder Handy-Besitzer sollte daher regelmäßig überprüfen, ob sein Handy mit einem aktuellen Virenschutz ausgestattet ist. Außerdem sollten nicht unbedacht übermittelte Links geöffnet werden. Oft sind diese als angebliche Ankündigungen von Paketsendungen oder Mitteilungen der Hausbank getarnt. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei.beratung.de

Königsbrunn – Brand in Kinderzimmer

Königsbrunn – Am gestrigen Sonntag (10.10.2021) kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Brand in einem Reihenhaus in der Brandenburger Straße. Der Familienvater hatte zunächst versucht das Feuer selbstständig zu löschen, was aber nicht vollständig gelang. Daher rettete sich die Familie selbstständig ins Freie und verständigte die Feuerwehr Königsbrunn. Diese stellte eine starke Rauchentwicklung in dem betroffenen Zimmer fest und konnte den Brandherd anschließend vollständig ablöschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine

Lichterkette in dem Kinderzimmer ein Polster in Brand gesetzt hatte, wodurch ein

Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstanden ist. Der Rest des Hauses war von dem Feuer nicht betroffen. Zu einem Personenschaden kam es zum Glück nicht.

