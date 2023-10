Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.10.2023

Lechhausen – Falsche Handwerker

Am gestrigen Dienstag (10.10.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Bargeld aus der Wohnung einer 92-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße.

Gegen 12.00 Uhr gaben die beiden bislang unbekannten Männer vor, einen Wasserschaden in der Wohnung begutachten zu müssen. Durch geschickte Gesprächsführung verschafften sie sich so Zutritt zur Wohnung der 92-Jährigen. Hier lenkte einer der beiden bislang unbekannten die 92-Jährige in einem Raum ab, während der andere Täter Bargeld aus einem anderen Raum entwendete.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 40 Jahre, sprachen hochdeutsch

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Diese Masche ist kein Einzelfall. Betrüger versuchen in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, indem sie sich als Handwerker ausgeben und vorgeben dringende Arbeiten in der Wohnung ausführen zu müssen.

Die Täter behaupten, sie seien von der Hausverwaltung beauftragt worden, z.B. Überprüfungen an den Wasserleitungen vorzunehmen. Hierbei wird die Dringlichkeit der Ausführung betont.

Wenn der oder die Täter Zutritt zur Wohnung erhalten, lenkt meist einer der Täter das ahnungslose Opfer ab (z.B. bittet er das Opfer das Wasser im Bad oder in der Küche heiß und kalt aufzudrehen). Der andere Täter durchsucht währenddessen die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen die Täter die Wohnung.

Die Polizei empfiehlt:

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung!

Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der jeweiligen Firma / Hausverwaltung / Behörde und teilen Sie das auch dem oder den Unbekannten mit.

Nutzen Sie hierbei Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (09.10.2023), 17.00 Uhr bis Dienstag (10.10.2023), 07.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi in der Lützowstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.



Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (10.10.2023) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem Ford-Fahrer in der Derchinger Straße.

Gegen 15.45 Uhr bog der Ford-Fahrer von der Derchinger Straße nach links in die Meraner Straße ab. Hierbei überquerte der bislang unbekannte Radfahrer bei Rotlicht in stadteinwärtige Richtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der bislang unbekannte Radfahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Sachbeschädigungen

Im Zeitraum von Sonntag (08.10.2023), 20.00 Uhr bis Montag (09.10.2023), 10.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Waterloostraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

In der Zeit von Samstag (07.10.2023), 16.00 Uhr bis Montag (09.10.2023), 13.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe in der Brentanostraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen– Raub – Zeugen gesucht

Am Freitag (06.10.2023), gegen 10.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam verschiedene Gegenstände eines 53-Jährigen in der Zollernstraße.

Der 53-jähriger Mann schlief auf einer Parkbank, als ihm der unbekannte Täter verschiedene Gegenstände wegnahm. Noch bevor der 53-Jährige dies bemerkte, schlug offenbar der bislang unbekannte Täter den Mann.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0821/323-3810.