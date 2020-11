Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2020

Pfersee – Pkw angefahren – Zeugenaufruf wegen Unfallflucht

Am Montag, 09.11.2020, zwischen 06:30 Uhr und 15:15 Uhr, fuhr in der Ganghoferstraße im Bereich der 20er Hausnummern ein bislang unbekannter Pkw einen am Straßenrand geparkten Opel Corsa an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der abgestellte schwarze Opel wurde am Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.