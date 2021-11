Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2021

Oberhausen – Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Dienstag (09.11.2021), ca. 21.00 Uhr, auf Mittwoch (10.11.2021), ca. 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt auf eine Baustelle in der Donauwörther Straße (Höhe 170er Hausnummern). Es wurden zahlreiche, hochwertige Werkzeuge (u.a. der Marken Bosch, Hilti und Makita) entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro sowie der Beuteschaden auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510.

Universitätsviertel – Aufbruch eines Transporters

Im Zeitraum von Dienstag (09.11.2021), ca. 17.00 Uhr, bis Mittwoch (10.11.2021), ca. 05.00 Uhr, gelang es einem unbekannten Täter, den Laderaum eines geparkten, weißen Opel-Transporters in der Bleriotstraße (Höhe 30er Hausnummern) zu öffnen. Der Unbekannte entwendete zwei schwarze Werkzeugkoffer sowie diverse Baumaschinen, wodurch Diebstahlschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand.

Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.

Verkehrsunfallfluchten

Haunstetten – Im Zeitraum von Dienstag (09.11.2021), ca. 21.00 Uhr, bis Mittwoch (10.11.2021), wurde ein geparkter, grüner Pkw Mazda in der Rebhuhnstraße angefahren. An der linken Fahrzeugseite entstanden Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.



Lechhausen – Am Mittwoch (10.11.2021), um 16.50 Uhr, befuhr eine junge Frau mit ihrem roten Pkw Ford die Amagasaki-Allee stadtauswärts. An der Kreuzung zur Blücherstraße ordnete sie sich bei roter Ampel auf der Rechtsabbiegerspur ein. Plötzlich fuhr unvermittelt ein unbekanntes Fahrzeug von hinten auf den Pkw Ford auf. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich, ohne dass sich der Verursacher oder die Verursacherin um den Unfall kümmerte.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.