Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.12.2020

Lechhausen – Wohnungsbrand

Am 11.12.20, gegen 00.20 Uhr, kam es, aufgrund von Rauchentwicklung, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Otto-Meyer-Straße zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Polizei . Aufgrund Fahrlässigkeit gerieten in einer Wohnung Zeitschriften in Brand. Die Berufsfeuerwehr löschte den Kleinbrand und lüftete die betroffene Wohnung.Alle Personen des Hauses konnten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden.