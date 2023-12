Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.12.2023

Pfersee – Sitzbank beschädigt

In der Zeit von Samstag (09.12.2023), 21.00 Uhr bis Sonntag (10.12.2023), 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Sitzbank an einer Haltestelle in der Augsburger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt –Pflastersteine in Wohnung

Am gestrigen Sonntag (10.12.2023) warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Pflastersteine in zwei Wohnungen in der Schwibbogengasse und der Prinzstraße.

Gegen 20.30 Uhr warfen bislang Unbekannte einen Pflasterstein in eine Wohnung in

der Schwibbogengasse. Dabei wurde eine Bewohnerin leicht verletzt.

Gegen 20.40 Uhr warfen bislang Unbekannte dann einen Pflasterstein in eine

Wohnung in der Prinzstraße. Hier wurde niemand verletzt. Anwohner beobachteten

hier drei Personen im Nahbereich.

Die drei Personen wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 16-18 Jahre, dunkle Oberbekleidung mit Kapuzen, eine Person trug eine

graue Jogginghose. Aufgrund der Umstände ist ein Tatzusammenhang nach derzeitigen Erkenntnissen möglich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Taschendiebstahl

Am vergangenen Freitag (08.12.2023) entwendeten drei bislang unbekannte Personen ein Handy aus der Jackentasche einer 18-Jährigen in der Philippine-Welser-Straße. Gegen 19.30 Uhr verwickelte eine bislang unbekannte Person aus einer dreiköpfigen Personengruppe die 18-Jährige in ein Gespräch in der Max-Passage. Währenddessen

griff ein weiterer bislang unbekannter Täter offenbar in die Jackentasche der Frau und

entwendete das Handy. Die 18-Jährige bemerkte den Diebstahl und sprach den Unbekannten direkt darauf an. Der bislang Unbekannte gab der Frau daraufhin das

Handy zurück und flüchtete anschließend mit den zwei weiteren Personen in Richtung

Moritzplatz.

Die bislang Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: Männlich, 17 Jahre, südländisches Aussehen, dunkle Kleidung

Unbekannter 2: Männlich, 17 Jahre, 180cm, lockige kurze braune Haare mit blonden Spitzen, südländisches Aussehen, dunkle Kleidung, sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Unbekannter 3: Männlich, 17 Jahre, 180 cm, dunkle Kleidung, dunkle Hautfarbe, trug eine Mütze, sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun, wie in solchen Fällen üblich, wegen

Taschendiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-

3810.

Die Polizei hat folgende Tipps für Bürgerinnen und Bürger, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

• Nehmen Sie nur die nötigsten Wertgegenstände mit.

• Tragen Sie ihre Wertgegenstände nah am Körper, am besten in

verschließbaren Innentaschen.

• Seien Sie achtsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder

angerempelt werden

REGIONAL

Höchstädt – Brand eines Crepes-Standes

Am heutigen Montag (11.12.2023) kam es zu Brand eines Crepes-Standes in der Kirchgasse. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 04.00 Uhr wurde der Polizei der Brand mitgeteilt. Vor Ort stand der Stand bereits in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Stände verhindern. Bei dem Brand entstand ersten Schätzungen zufolge, ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und

bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/ 56-0.