Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.02.2023

Lechhausen – Zweiter Fall von Diebstahl aus Handtasche bekannt

Bereits am vergangenen Dienstag (07.02.2023) kam es zu einem Taschendiebstahl innerhalb eines Supermarkts in der Neuburger Straße. Eine 90-Jährige kaufte dort um 13.00 Uhr ein und wurde dabei von einer Frau angesprochen. Die Frau bot ihre Hilfe an. Offenbar diente dies lediglich der Ablenkung, denn kurz darauf stellte die Seniorin das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Diese befand sich während des Einkaufs in ihrer Handtasche, welche im Einkaufswagen abgestellt war. Insgesamt wurden mehrere hundert Euro entwendet. Erst am Wochenende wurde der Diebstahl bei der Polizei angezeigt.

Dies ist bereits der zweite derartige Vorfall. Ebenfalls am 07.02.2023 gingen bislang unbekannte Täter in nahezu gleicher Weise vor und entwendeten einer 89-Jährigen Bargeld (Polizeibericht vom 08.02.2023).

Die Polizei appelliert, keine Wertgegenstände in Handtaschen unbeaufsichtigt zu belassen. Tragen Sie Geldbeutel oder sonstige wertvolle Gegenstände bei sich am Körper, bestenfalls in Jackeninnentaschen.

Lechhausen – Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Am Freitag (10.02.2023) ereignete sich in einem Parkhaus in der Meraner Straße 7 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte zwischen 17.30 und 19.15 Uhr einen geparkten VW und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern einfach weiter. Der VW wurde dadurch auf der rechten Seite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Erst angehalten, dann geflüchtet

Am Samstag gegen 18.00 Uhr war ein 40-jähriger BMW-Fahrer in der Radetzkystraße unterwegs. Als er in die Schleiermacherstraße abbiegen wollte, überholte ihn unvermittelt ein VW, der zuvor noch hinter ihm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer hielten anschließend an und vereinbarten, ihre Fahrzeuge wenige Meter weiter abstellen und dann ihre Personalien austauschen zu wollen. Der VW-Fahrer hielt sich jedoch nicht an die Absprache und flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das geflüchtete Unfallfahrzeug geparkt in der Schackstraße festgestellt werden. Allerdings fehlte vom Fahrer jede Spur. Da es sich dabei um ein Carsharing-Fahrzeug handelt, sind weitere Ermittlungen notwendig, weshalb die Polizei weitere Unfallzeugen sucht.

Zeugen beschreiben den Fahrer wie folgt:

ca. 30 Jahre alt, ca. 175cm – 180cm groß, arabisches oder südländisches

Erscheinungsbild, normale Statur, evtl. 3-Tage-Bart, schwarze Wollmütze, schwarze Jacke, dunkle Jeanshose

Unfallzeugen oder Personen, denen das beschädigte Carsharing-Fahrzeug am Samstag samt Fahrer aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Autofahrer betrunken unterwegs

Am Sonntag gegen 01.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fiat in der Billerstraße auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch beim 26-jährigen Fahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Inspektion begleiten. Da in solchen Fällen ein Entzug der Fahrerlaubnis absehbar ist, wurde auch der Führerschein des 26-Jährigen sichergestellt. Der Mann muss zudem mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.