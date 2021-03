Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.03.2021

Oberhausen – Jugendlicher wiederholt unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Stuttgarter Straße fiel einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Augsburg 5 am 11.03.2021 gegen 21:30 Uhr bei einem 20- jährigen Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Neben dem Einfluss von Drogen konnte jedoch auch noch eine Alkoholeinwirkung bei dem Fahrer festgestellt werden. Der Fahrer musste schließlich noch eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Polizeiinspektion über sich ergehen lassen, bevor er wieder gehen durfte.

Der Jugendliche war bereits zwei Wochen zuvor unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos festgestellt worden, er muss sich nun wegen einer erneuten Drogenfahrt verantworten.







Hochzoll – Streit um Maske entfacht in Straßenbahn

Am 11.03.2021 führte gegen 13:00 Uhr ein anfänglicher Hinweis eines 51-Jährigen an einen 35-Jährigen, dass dieser in der Straßenbahn eine MNS zu tragen habe, zu einem heftigen Streit. Den Streit setzen die beiden Kontrahenten auch noch fort, als sie bereits gemeinsam die Straßenbahn an der Haltestelle „Hochzoll Mitte“ verlassen hatten. Die beiden Männer beleidigen sich schließlich, so die Angaben der Beteiligten, gegenseitig mit groben Ausdrücken, bis der 35-Jährige sein Gegenüber sogar verbal mit dem Tode bedrohte. Beide Männer riefen schließlich unabhängig voneinander die Polizei zur Klärung des Streites hinzu. Nachdem beidseitig Anzeige erstattet wurde, muss der genaue Ablauf nun durch die Polizei ermittelt werden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ergänzungsdienste unter 0821/323 2910.







Innenstadt – Getuntes Pedelec kontrolliert