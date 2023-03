Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.03.2023

Innenstadt – Nach Auseinandersetzung: vermeintliches Opfer gesucht

Am Freitag (10.03.2023) kam es in der Jakoberstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das vermeintliche Opfer ist derzeit noch unbekannt.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Passant zwei Männer, als diese auf einen weiteren Mann einschlugen und ihn dabei zu Boden stießen. Der Passant alarmierte die Polizei. Kurz bevor die hinzugerufene Polizeistreife in der Jakoberstraße eintraf, entfernten sich alle Beteiligten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fiel Beamten ein Fahrzeug mit den beiden Tatverdächtigen als Insassen auf. Beide Männer wurden in der Wertachstraße angehalten und deren Personalien festgestellt. Es handelte sich um zwei 21-Jährige. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Polizei sucht derzeit noch das vermeintliche Opfer sowie weitere Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Haunstetten – Mit Bierflasche in der Hand an Polizeistreife vorbeigefahren

Am Samstag (11.03.2023) staunte eine Polizeistreife nicht schlecht, als gegen 14.00 Uhr ein Skoda-Fahrer an ihnen vorbeifuhr und dabei aus einer Bierflasche trank. Die Beamten hielten das Fahrzeug unmittelbar danach in der Straße Unterer Talweg an. Dabei stellte sich heraus, dass der 66-jährige Fahrer offenbar nicht nur einen Schluck aus der Flasche nahm. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von über 0,7 Promille. Die Fahrt war somit beendet und das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, mindestens 500 Euro Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot.

Oberhausen – E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Am Samstag (11.03.2023) wollte eine Polizeistreife gegen 23.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Donauwörther Straße anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Sein Verhalten hatte gleich mehrere Folgen.

Der E-Scooter-Fahrer ergriff bereits beim Anblick der Beamten die Flucht. Kurze Zeit später stellte die Polizeistreife den Fahrer im Bereich der Donauwörther Straße fest, als er sich hinter einem geparkten Auto versteckte. Es handelte sich um einen 19-jähirgen Mann aus Augsburg. Der Grund seines Verhaltens klärte sich schnell auf, denn bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten knapp fünf Gramm Marihuana auf. Außerdem zeigte der 19-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Eindruck der Beamten. Um die exakte Drogeneinwirkung feststellen zu können, musste anschließend eine Blutentnahme beim 19-Jährigen durchgeführt werden. Das Marihuana wurde sichergestellt.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Pfersee – Stromverteilerkasten beschädigt – Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Samstag, 07.00 Uhr, bis Sonntag, 03.00 Uhr, (11./12.03.2023) beschädigte ein bislang Unbekannter einen Stromverteilerkasten in der Luther-King-Straße auf Höhe der Hausnummer 11. Dabei löste sich auch die Stromkastenabdeckung, wodurch Stromkabel frei zugänglich waren. Eine Polizeistreife verständigte einen Verantwortlichen, der diese latente Gefahr umgehend beseitigte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2610 zu melden.

Oberhausen – Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag kam es in der Zeit von 11.45 Uhr bis 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bleicherbreite (Höhe Hausnummer 9). Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen dort geparkten silbernen Pkw im linken Frontbereich. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Autoreifen mehrere Fahrzeuge zerstochen

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 14.00 Uhr, (10./11.03.2023) beschädigte ein bislang Unbekannter mehrere Autoreifen im Innenstadtbereich. In der Gesundbrunnenstraße, im Alten Zeughausgäßchen und Am Katzenstadel wurde jeweils ein Autoreifen von insgesamt vier Fahrzeugen zerstochen. Eine Polizeistreife stellte die Beschädigungen fest und informierte die betroffenen Fahrzeugbesitzer. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Nach Streit: Einsatzkräfte angegangen

In der Pilgerhausstraße kam es am Samstag (11.03.2023) zu einem Polizeieinsatz. Eine Frau, die zunächst die Einsatzkräfte zur Hilfe rief, ging schließlich selbst auf die Beamten los.

Gegen 04.30 Uhr teilte eine 22-Jährige bei der Polizei mit, von einem Bekannten bedroht zu werden. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese einen lautstarken Streit zwischen der 22-Jährigen und einem 23-jährigen Mann im Außenbereich der oberen Etage eines mehrstöckigen Hauses fest. Als beide auf ihr Verhalten angesprochen wurden, überkletterte der 23-Jährige unvermittelt eine Brüstung in mehreren Metern Höhe. Die Beamten konnten den Mann zurückziehen und versuchten ihn zu sichern. Dagegen wehrte sich der 23-Jährige massiv und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Aber damit nicht genug, denn nun griff die 22-Jährige in das Geschehen ein. Die Frau versuchte die Beamten ins Gesicht zu schlagen und in den Schwitzkasten zu nehmen. Letztendlich wurde auch die Frau fixiert und deren Angriff unterbunden. Wie sich danach herausstellte, befand sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Die Frau muss sich zudem wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten.