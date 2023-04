Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.04.2023

Innenstadt – Ladendieb in Haft

Am gestrigen Dienstag entwendete ein 39-Jähriger gemeinsam mit einem 34-Jährigen diverse Süßwaren aus einem Geschäft in der Annastraße.

Gegen 13.15 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin den 39-Järhigen wie er sich diverse Süßwaren nahm und den Ladenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der 34-Jährige stand dabei Schmiere. Als die Mitarbeiterin den 39-Jährigen auf den Diebstahl ansprach und ihn festhielt, schlug er die Mitarbeiterin und versuchte sich loszureißen. Die Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt.

Ein Polizeibeamter beobachtete in seiner Freizeit den Vorfall, versetzte sich in den Dienst und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Der 39-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 39-Jährige sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

Innenstadt – Streit endet im Polizeiarrest

Heute Nacht (12.04.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 22-Jährigen. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 00.30 Uhr gerieten der 37-Jährige und der 22-Jährige auf dem Rathausplatz zunächst in eine verbale Streitigkeit. Infolgedessen schlug der 39-Jährige dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und auf den Brustkorb. Die Polizei wurde verständigt und erteilte dem offensichtlich alkoholisierten 39-Jährigen einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Wenig später kehrte der Mann jedoch zurück und schlug den 22-Jährigen erneut. Daraufhin nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 37-Jährigen.

Lechhausen – Blinker gestohlen

Von Montag, 16.00 Uhr auf Dienstag (11.04.2023), 10.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Blinker eines BMWs in der Blücherstraße. Die 25-jährige Autobesitzerin bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Göggingen – Kiosk angegangen

Im Zeitraum von Sonntag, 16.00 Uhr bis Dienstag (11.04.2023), 10.00 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter in einen Kiosk in der Edisonstraße ein.

Am Dienstag bemerkten Mitarbeiter den Umstand und informierten die Polizei. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kiosk und entwendeten u.a. diverse Nahrungsmittel. Anschließend besprühten der oder die Täter sämtliche Gegenstände mit Farbe.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.