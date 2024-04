Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.04.2024

Bobingen – Einbruch in Wohnung

Unbekannte brachen am gestrigen Donnerstag (11.04.2024) in eine Wohnung ein und nutzten hierfür offenbar eine gekippte Terassentür.

In der Zeit von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sommerstraße. Dabei wurde Bargeld entwendet.

Offenbar nutzten der oder die Täter hierfür ein gekipptes Fenster. „Gekippte Fenster sind offene Fenster“ warnt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kriminalpolizei Augsburg.

Die Polizei gibt regelmäßig Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Im oben genannten Fall bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-3821.

Fischach / OT Siegertshofen – Brand eines Bauernhofs

Am gestrigen Donnerstag (11.04.2024) kam es zu einem Brand eines Bauernhofes in der Schläulestraße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand einer Scheune informiert, welcher auf das angrenzende Wohnhaus überging. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.

Insgesamt waren fünf freiwillige Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften vor Ort.

Huisheim / OT Gosheim – Traktor brennt aus

Am gestrigen Donnerstag (11.04.2024), gegen 17.00 Uhr, führte ein Landwirt Eggearbeiten auf einem Acker in der Nähe der Fünfstetter Straße durch. Als während der Fahrt Flammen aus dem Motorraum des Traktors sichtbar wurden, versuchte der Mann diese noch zu löschen, was jedoch misslang. Das Fahrzeug brannte in der Folge vollständig aus.

95 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gosheim, Huisheim, Wemding und Mündling löschten die Reste ab. Die Höhe des Sachschadens wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.