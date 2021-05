Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.05.2021

B17/AS Stuttgarter Strasse – Verkehrsunfall führt zu Rückstau

Am Mittwoch, dem 12.05.2021, kam es in Früh gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B17 in Fahrtrichtung Süden. An der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße wollte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer einen von dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Stuttgarter Straße auf die B17 auffahrenden BMW einfahren lassen. Der hinter dem Lkw auf der rechten Spur befindliche 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges übersah das Bremsen seines Vordermannes und fuhr auf den Lkw auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Oberhausen – Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Montag, dem 10.05.2021, 16:00 Uhr bis Dienstag, 10:00 Uhr wurden aus einem in der Schönbachstraße auf Höhe der 120er- Hausnummern geparkten silbernen VW-Bus Wertgegenstände entwendet. Der unbekannte Täter drang auf bis dato ungeklärte Weise ins das Fahrzeug ein. Die Höhe des Beuteschadens ist noch unklar.

Pfersee – Verkehrsunfallfluchten

Am gestrigen Tag wurden bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 zwei Verkehrsunfallfluchten zur Anzeige gebracht, bei denen um Hinweise von Zeugen unter der 0821/323 2610 gebeten wird. In beiden Fällen sind die Verursacher nicht ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen und meldeten den Verkehrsunfall nicht.

Am Dienstag, den 11.05.2021, wurde ein oranger Peugeot in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:40 Uhr, welcher in einer Parklücke in der Hans-Rollwagen-Straße auf Höhe der einstelligen Hausnummern geparkt war, angefahren. Das Fahrzeug wies einen Schaden im vorderen linken Bereich auf, der auf circa 2.000 Euro geschätzt wurde.

Ein von Montag, dem 11.05.2021, 19:00 Uhr bis Dienstag, 15:30 Uhr in der Sigmundstraße auf Höhe der 20er- Hausnummern abgestellter grauer 3er- BMW wurde in dem benannten Zeitraum angefahren. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand geparkt und wies am nächsten Tag einen Lackschaden im linken vorderen Bereich auf.