Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.05.2022

Fahrzeuge mutwillig beschädigt: Zeugen gesucht

Lechhausen – In der Zeit vom 09. – 11.05.2022 (Mo.-Mi.) war ein Mercedes GLE in der Schackstraße (Höhe der 59er Hausnummern) geparkt. Als der Fahrzeugbesitzer gestern damit losfahren wollte, stellte er zum einen das Fehlen des hinteren Kennzeichens fest und zum anderen war sein Pkw ringsherum an mehreren Stellen verkratzt. Der Schaden dürfte sich auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Betrag belaufen.

Hochzoll – Offenbar in der Nacht vom 10./11.05.2022 (Di./Mi.) wurde ein in der Karwendelstraße (Höhe Hausnummer 118) auf einem Anwohnerstellplatz geparkter silberner Mazda beschädigt. Mittels spitzem Gegenstand wurde am Pkw die linke Fahrzeugseite zerkratzt und hierbei Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Dieseldiebstahl an Baustellenfahrzeugen

Im Zeitraum vom 10.05.2022, 22.00 Uhr bis 11.05.2022, 06.30 Uhr machten sich ein oder mehrere unbekannte Täter an zwei Radbaggern, die an einer Baustelle (Wernhüterstraße) im Neubaugebiet neben der St.-Anton-Siedlung stationiert sind, zu schaffen. An beiden am Vorabend noch vollgetankten Arbeitsmaschinen wurden jeweils rund 400 Liter Diesel abgezapft, nachdem vorher die Tankdeckel aufgebrochen und dabei entsprechend beschädigt worden waren.

Der oder die Diebe haben dann auch noch eine Baggerschaufel mitgenommen, die sie in einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Allein die Dieseldiebstähle samt beschädigter Tankschlösser schlagen mit rund 1.000 Euro Schaden zu Buche, der Entwendungsschaden der gestohlenen Baggerschaufel konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise hierzu bitte ebenfalls an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.