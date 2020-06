Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.06.2020

Unfallfluchtgeschehen

Kriegshaber – Am vergangenen Mittwoch (10.06.2020) zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, wurde ein im Zusmarshauser Weg (Höhe Hausnummer 9) abgestelltes Wohnmobil im Heckbereich angefahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro,

ein möglicher Verursacher ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Göggingen – Offenbar von Di./Mi. (09./10.06.2020) wurde ein in der Radaustraße

(Höhe Hausnummer 55) geparkter silberner VW Golf im Frontbereich angefahren

(Streifschaden an der linken Seite). Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert

Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Firnhaberau – Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Unfallflucht im

Obstgartenweg (Höhe Hausnummer 2) gemeldet. Ein dort am Straßenrand

abgestellter Kleintransporter mit Anhänger wurde im Bereich des Anhängers

angefahren, wobei die Beschädigung in Höhe von rund 2.500 Euro evtl. von einer

Anhängekupplung stammen könnte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Auffällige Fahrweise

Am Mittwoch (10.06.2020) gegen 23.45 Uhr fiel einer Polizeistreife in

der Blücherstraße ein Pkw-Lenker auf, der beinahe in das geschotterte Gleisbett der

dortigen Straßenbahntrasse gefahren wäre. Bei einer anschließenden Kontrolle

räumte der 33-jährige Fahrer dann auch gleich gegenüber den Beamten ein, mehrere

Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest mit rund 1,6 Promille bestätigte die

Richtigkeit seiner Angaben. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines

Führerscheins waren die Folge, ebenso eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

REGIONAL REPORT

Einbruchsgeschehen, ein Einbrecher festgenommen

Königsbrunn 1 – Am Donnerstag, 11.06.20, brach ein 32jähriger Mann um 23:00 Uhr

in einen Erdbeerenverkaufsstand in der Hunnenstraße ein. Dies hatte eine Zeugin

von einem gegenüberliegenden Parkplatz beobachten können und daraufhin sofort

die Polizei verständigt. Den anfahrenden drei Streifen gelang es den Mann auf

frischer Tat festzunehmen. Dabei stellten sie fest, dass dieser ein verbotenes

Faustmesser mit sich führte. Die Beute wäre erwartungsgemäß mager ausgefallen,

da in dem Verkaufsstand nur wenige Münzen zu finden gewesen wären. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Königsbrunn 2 – Ein anderer Täter war bereits von Dienstag, 09.06.20 auf Mittwoch,

10.06.20, aktiv. Anhand der übereinstimmenden Spurenlage können ihm drei

Einbrüche zugeordnet werden. Bei den angegangenen Objekten handelt es sich um

einen Baustellencontainer in der Westendstraße, eine Werkstatt eines

Asphaltmischwerks in der Landsberger Straße, sowie das Vereinsheim eines

Volleyballclubs in der Benzstraße. Während sich im Baustellencontainer keine

lohnenswerte Beute befand, entwendete der unbekannte Täter aus dem Vereinsheim

einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Den höchsten Beuteschaden

verursachte er in der Werkstatt, woraus mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca.

5000 Euro entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden an allen drei Tatorten

wird auf insgesamt ca. 1900 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu diesen Einbrüchen unter der

Tel.08234/9606-0.

Rain-Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum, Freitag, 05.06.20, 21.00 h – Donnerstag,11.06.20, 16.00 h,

wurde aus einem Gemeinschaftsfahrradunterstand im Karpfenwegein Mountainbike, Marke Haibike, schwarz-grau, gestohlen.Der Wert des Rades beläuft sich auf ca. 300.- Euro.

Hinweise erbeten – 09090/7007-0!

Holzheim/Stadel- Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum, Montag, 08.06.20, 08.00 h – Mittwoch, 10.06.20, 00.00 h, wurde in einem verkehrsberuhigten Bereich in der Birkenstraße ein Granitzaunpfosten angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Hinweise erbeten – 09090/7007-0!

Friedberg –Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 11.06.2020, gegen 22:02 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße AIC 25 zum leichten Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei wurden die jeweils linken Außenspiegel eines Pkw VW und eines Pkw Mercedes abgerissen. Der Unfallverursacher, der 55-Jährige Fahrer des Pkw Mercedes, der unfallursächlich bei Gegenverkehr gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte, setzte seine Fahrt Richtung Derching jedoch unvermindert fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Der 48-Jährige Fahrer des VW wendete, nahm die Verfolgung des Unfallflüchtigen auf und verständigte die Polizei. Zunächst konnte der Fahrer des VW den Unfallflüchtigen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Derching stellen. Dieser reagierte jedoch äußerst aggressiv und setzte seine Fahrt wieder fort. Die hinzukommenden Einsatzkräfte der Friedberger Polizei konnten schließlich die Weiterfahrt des Flüchtigen unterbinden. Dabei stellten sie in dessen Atem deutlichen Alkoholgeruch fest. Im Zuge der Unfallaufnahme griff der 55-Jährige die Beamten mit Schlägen an und beleidigte sie.

Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von zusammen ca. 2.000 EUR. Bei den Widerstandshandlungen des 55-Jährigen wurde auch ein uniformierter Dienstwagen beschädigt, die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Friedberg –Unfallflucht

Am Donnerstag, 11.06.2020, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein noch Unbekannter mit einem Pkw die Kolpingstraße. Beim Vorbeifahren an einem geparkt abgestellten Pkw der Marke Honda beschädigt er diesen an der linken Fahrzeugseite. Anschließend beschädigte er noch eine am rechten Straßenrand gepflanzte Heckenreihe. Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens von zusammen ca. 1.500 EUR zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Mering -Unfallflucht

Am Mittwoch, 10.06.2020, gegen 20:45 Uhr, rangierte ein noch unbekannter Fahrzeugführer im Hof einer Spielothek an der Münchner Straße. Dabei beschädigte er einen Pkw der Marke VW. Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens von ca. 1.500 EUR zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Aystetten -Radfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Der 48-jährige Radfahrer befuhr gestern gegen 18.15 Uhr den Weldenradweg in westlicher Richtung. Dabei verfing sich das Zurrband einer Lenkertasche in seinem Vorderreifen, wodurch dieses plötzlich blockierte. Der 48-jährige konnte das Fahrrad nicht mehr kontrollieren und stürzte über den Lenker. Er zog sich Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Affing – Fahrradfahrer beim Überholen gestreift

Am Donnerstag, 11.06.20, 17:30 h, überholte ein 79-jähriger Rentner mit seinem Pkw auf der Friedhofstraße einen vorausfahrenden Fahrradfahrer. Dabei streifte er mit dem rechten Außenspiegel den 68-jährigen Fahrradfahrer und brachte diesen zu Fall. Der 68-Jährige zog sich beim Sturz eine Kopfplatzwunde und diverse Prellungen zu und musste mit dem RTW ins Krankenhaus Friedberg gefahren werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro