Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.06.2023

Hochfeld – Betrunken unterwegs

Am heutigen Montagmorgen (12.06.2023) war ein 37-jähriger Pkw-Fahrer alkoholisiert in der Schertlinstraße unterwegs.

Gegen 03.45 Uhr befuhr der 37-Jährige die Schertlinstraße und wollte nach links auf die Haunstetter Straße abbiegen. Hierbei bog er zu früh ab und landete mit seinem Pkw im Gleisbett der Straßenbahn. Nachdem er das Gleisbett wieder verlassen hatte, kontrollierten eine Polizeistreife den Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein und auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Weiterfahrt des Mannes war somit an dieser Stelle beendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 37-Jährigen.

Haunstetten – Unfall mit gestohlenem Kennzeichen

Am heutigen Montag (12.06.2023) verursachten zwei bislang unbekannte Täter einen Unfall in der Leharstraße und flüchteten.

Gegen 03.00 Uhr teilten mehrere Anwohner bei der Polizei einen auffallend schnell fahrenden Pkw in der Leharstraße mit. Dieser Pkw verursachte wenig später einen Unfall, bei dem mehrere geparkte Pkws beschädigt wurden. Ein Anwohner konnte beobachten, wie die beiden bislang unbekannten Insassen, das Fahrzeug nach dem Unfall verließen, die Kennzeichen des Fahrzeuges abmontierten und anschließend flüchteten. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen gestohlen. Die beiden bislang unbekannten Täter konnten durch die eintreffenden Streifen nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag (11.06.2023) verursachte ein 18-Jähriger betrunken einen Unfall in der Neuburger Straße Ecke Dr.-Schmelzing-Straße.

Gegen 04.15 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass ein Pkw frontal in einen geparkten Lkw fahren war. Er beobachtete wie der 18-jährige Fahrer vom Fahrersitz kletterte und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und mit 1,6 Promille auch deutlich alkoholisiert war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 18-Jährigen und es wurde eine Blutprobe bei dem 18-Jährigen entnommen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 18-Jährigen.

Lechhausen – 15-Jähiger leistet Widerstand

Am vergangenen Sonntag (11.06.2023) ging ein 15-Jähriger zuerst auf zwei Personen los und griff schließlich eine Polizeibeamtin und ihren Kollegen an.

Gegen 23.00 Uhr verständigten zwei 19- und 16-Jährige Männer die Polizei, nachdem es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 15-Jährigen kam und der 15-Jährige ein Klappmesser mit sich führen sollte. Beim Eintreffen der Streife flüchtete der 15-Jährige, konnte aber wenig später gestoppt werden. Hierbei ging er auf die Polizeibeamtin und ihrem Kollegen los und leistete Widerstand. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten mehrfach. Ein Klappmesser konnte bei dem 15-Jährigen und im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 15-Jährigen.

Kriegshaber | Sexuelle Belästigung – Unbekannter Zeuge gesucht

Am gestrigen Sonntag (11.06.2023) bedrohte ein 38-Jähriger einer 40-Jährigen verbal. Ein bislang unbekannter Zeuge könnte den Vorfall beobachtete haben.

Gegen 14.00 Uhr sprach der 38-Jährige die 40-Jährige beim Gassi gehen an und bedrohte sie. Dabei kam es auch zu sexuellen Äußerungen, wobei sich der 38-Jährige auch in die Hose griff. Die 40-Jährige flüchtete anschließend in einen Garten und verständigte die Polizei. Der 38-Jährige beendete sein Verhalten als ein bislang unbekannter Zeuge an ihm vorbeilief. Die Polizei sucht nun diesen Zeugen. Der 38-Jährige selbst konnte noch im Nahbereich durch die eintreffende Streife kontrolliert und seine Personalien festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 38-Jährigen und bittet den bislang unbekannten Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Inningen – Einbruch in Vereinsheim

In der Nach von Donnerstag (08.06.2023), 20.30 Uhr auf Freitag (09.06.2023), 05.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gärtnerei am Forellenbach ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Region

Stadtbergen – Einbruch in Vereinsheim

In der Nach von Freitag (09.06.2023), 17.45 Uhr auf Samstag (10.06.2023), 06.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsheim in der Deuringer Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

