Univiertel – Einbruch auf Baustelle

Am gestrigen Montag zeigte der Leiter der Baustelle in der Karl-Drais-Straße den Aufbruch von mehreren Containern auf dem Gelände an. Es wurden hochwertige Gerätschaften sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Täter hatten in der Zeit vom 09.07.2022, 12:00 Uhr, bis zum 11.07.2022, 06:00 Uhr, zugeschlagen. Die genaue Sachschadenshöhe sowie die Höhe des Beuteschadens stehen derzeit noch nicht fest. Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Augsburg aufgenommen.

Zeugenhinweise an die Kripo Augsburg werden unter 0821/323 3810 erbeten.

Lechhausen – Kind wegen Nichtigkeit geschlagen: Zeugen gesucht

Am 11.07.2022, gegen 13:15 Uhr, war ein neunjähriger Junge mit seinem Fahrrad im Bereich der Brunnenstraße (Höhe Hausnummer 1) unterwegs. Laut seinen Angaben stieß er dabei unbeabsichtigt mit seinem Hinterreifen gegen das Rad eines bislang Unbekannten. Dieser sei hierüber anscheinend so erzürnt gewesen, dass er den minderjährigen Schüler ins Gesicht schlug. Der Junge erlitt eine schmerzende Wange und wurde dabei leicht verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 45 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, Drei-Tage-Bart, Brille, rotes T-Shirt

Zudem habe der Mann deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen und sei mit einem schwarzen Citybike unterwegs gewesen.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Vandalismus an Abrisshaus

Im Zeitraum 09.07.2022, 07:00 Uhr – 11.07.2022, 08:30 Uhr, hatte ein bislang unbekannter Täter mehrere Türen eines Abrisshauses in der Meraner Straße Höhe Hausnummer 5 beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 400 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.

Hinweise zur Tat bitte unter 0821/323 2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost.