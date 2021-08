Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.08.2021

Oberhausen – Diebstahl aus Pkw

Am gestrigen Mittwoch (11.08.2021) wurde in der Zeit von 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Donauwörther Straße (auf Höhe der 200er Hausnummern) an einem geparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und die darin abgelegte Geldbörse entwendet. Durch die eingeschlagene Seitenscheibe entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Lechhausen – Gestürzter Radfahrer – Verursacher flüchtet

Gestern (11.08.2021), gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Radfahrer die Schackstraße in Richtung Radetzkystraße. Als sich kurz vor der Einmündung zur Teplitzer Straße direkt vor ihm die Fahrertür eines am Straßenrand geparkten Pkw öffnete, wich der Radfahrer nach links aus und stürzte hierbei zu Boden. Der männliche Fahrer des Pkw schloss daraufhin wieder seine Tür und fuhr in Richtung Radetzkystraße davon, ohne sich um den noch am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern. Der 61-Jährige erlitt bei seinem Sturz Schürfwunden und Prellungen. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelte es sich laut dem Geschädigten um einen weißen SUV.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.