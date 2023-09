Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.09.2023

Lechhausen – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 11.09.2023 (Montag) kam es in der Aindlinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein beteiligter Kradfahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer war

alkoholisiert.

Etwa gegen 14:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger Mann mit seinem Pkw die Aindlinger Straße stadteinwärts und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 48-Jährigen Mann, der mit seinem Leichtkraftrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der 48-Jährige konnte dem Pkw noch ausweichen, allerdings einen Sturz nicht mehr vermeiden. Hierbei wurde er leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Den 26-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hochzoll – Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 11.09.2023 (Montag) wurde ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw kontrolliert. Der Fahrer stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und hatte eine geringe

Menge an Betäubungsmittel dabei.

Etwa gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Beamten den 19-Jährigen in der Oberländerstraße. Hierbei stellten diese nicht nur drogentypische Auffälligkeiten fest, sondern fanden auch noch mitgeführte Betäubungsmittel bei dem Mann. Bei dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden.

Gegen den Mann wird nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte ermittelt.

Oberhausen – Einbruch in Pflegeheim

Vermutlich im Zeitraum vom 08.09. – 11.09.2023 wurde in das Zimmer eines Pflegeheimes eingebrochen. Ein unbekannter Täter drang gewaltsam von außen

in das Zimmer des Verwaltungstraktes eines Pflegeheimes in der Zollernstraße ein. Nachdem offensichtlich mehrere Räumlichkeiten durchsucht wurden, verließ der

Unbekannte das Pflegeheim mit einer Beute im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen.