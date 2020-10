Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.10.2020

Pfersee – Schadensträchtiger Dachgeschoßbrand

Zum Brand in einem Reihenmittelhaus in der Kandinskystraße kam es am Sonntagnachmittag (11.10.2020) gegen 13.50 Uhr. Eine Bewohnerin hatte Brandgeruch wahrgenommen und konnte den Heizungsraum im Dachgeschoß mit offenem Feuer an der Heizungsanlage als Brandquelle lokalisieren. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die FFW Pfersee und die BFW Augsburg wurde von den Einsatzkräften festgestellt, dass das Dachgeschoß teilweise ausgebrannt und der Dachstuhl des Hauses in Mitleidenschaft gezogen ist. Die Bewohner des Gebäudes konnten dieses unverletzt verlassen. Eine Nachbarin erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden.Der Schaden wird derzeit auf ca. 80.000 Euro geschätzt.Die Ermittlungen wurden von der KPI Augsburg übernommen.