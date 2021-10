Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.10.2021

Innenstadt – Versuchter Geschäftseinbruch – Täter scheitert

Im Zeitraum vom 09.-11.10.2021 (Sa./Mo.) wurde offenbar versucht in einen Shop in der Bahnhofstraße 22 einzubrechen. Möglicherweise über die Notausgangstüre verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Geschäft und versuchte dort mindestens noch eine weitere Türe sowie die Kasse aufzuhebeln, scheiterte aber. Ohne Beute, jedoch unter Hinterlassung eines Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro, verließ der Eindringling das Geschäft wieder.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.