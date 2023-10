Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.10.2023

Gersthofen – Brand einer Häcksler-Maschine

Am gestrigen Mittwoch (11.10.2023) geriet eine Häcksler-Maschine auf einem Firmengelände in der Ziegeleistraße in Brand. Hierbei wurde niemand verletzt.

Gegen 19.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über den Brand ein. Bei Eintreffen der Streife stand die Maschine bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der nahegelegene Supermarkt und dessen Parkplatz nach Absprache mit der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Bei dem Brand wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Während des Einsatzes musste die Ziegeleistraße komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

