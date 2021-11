Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.11.2021

Kriegshaber – Nach zwei Fahrzeugaufbrüchen Werkzeug entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch (10.11.2021), ca. 17.00 Uhr, bis Donnerstag (11.11.2021), ca. 07.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang ins Innere zweier geparkter Fahrzeuge in der Familie-Einstein-Straße. Aus einem weißen Fiat-Kastenwagen sowie einem gelben Mercedes-Transporter wurden hochwertige Werkzeuge entwendet, u.a. zwei Kreissägen der Marken Erika und Makita sowie zwei Schlagbohrer der Marken Hilti und Bosch. Der gesamte Diebstahlschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.

Kriegshaber – Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstagabend (11.11.2021), gegen 21.30 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen 22-Jährigen, während dieser soeben ein Gebäude in der Ulmer Straße (Höhe 160er Hausnummern) mit einem Graffiti beschmiert hatte. Der Täter konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an welcher zahlreiche Streifenbesatzungen beteiligt waren, festgenommen werden. Bei den folgenden Ermittlungen wurde umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass der 22-Jährige für weitere, zurückliegenden Taten verantwortlich sein könnte. Dies wird nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung durch Graffiti geprüft.

Oberhausen – Pkw zerkratzt

Am Donnerstag (11.11.2021), zwischen 08.30 Uhr und 09.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Pkw BMW, welcher auf Höhe der Kreuzung Iselinstraße / Stiermannstraße abgestellt war. Die rechte Fahrzeugseite wurde offensichtlich mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Verkehrsunfallfluchten

Lechhausen – Am Donnerstag (11.11.2021), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw BMW-Fahrer die Euler-Chelpin-Straße in südöstliche Richtung, als ihm auf Höhe der 20er Hausnummern ein ca. 30-jähriger Mann in einem weißen Transporter entgegenkam. Aufgrund parkender Autos war die Straße stark verengt, sodass beide Fahrzeuge langsam aneinander vorbeifahren mussten. Hierbei berührte das Heck des Transporters die hintere Stoßstange des Pkw BMW, wodurch an diesem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß beschleunigte der unbekannte Fahrer des Transporters und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – In der Nacht von Mittwoch (10.11.2021), ca. 20.00 Uhr, auf Donnerstag (11.11.2021), ca. 10.00 Uhr, wurde das Heck eines geparkten, blauen Pkw BMW in der Derchinger Straße (Höhe 20er Hausnummern) beschädigt. Durch eine tiefe Delle entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zum Verursacher ist nichts bekannt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.