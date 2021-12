Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.12.2021

Innenstadt – Einbruch durch unbekannten Täter in Büro

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Donnerstag (02.12.2021), 16.00 Uhr, bis Samstag (11.12.2021), circa 12.00 Uhr über eine Kellertüre in ein Büro in der Provinostraße Höhe der 50er Hausnummern ein.

Aus den Büroräumen wurde er ein Computer entwendet, der Vermögensschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. An der angegangenen Kellertüre entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Kripo Augsburg bittet um sachdienliche Hinweise über 0821/323-3810

Jakobervorstadt – Einbruch in Supermarkt

Am Samstag (11.12.2021), zwischen 02.10 Uhr und ca. 02.40 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Türe eines Supermarktes in der Pilgerhausstraße auf und entwendete aus der gewaltsam geöffneten Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld.

Anschließend verließ der Täter den Laden und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kripo Augsburg bittet um sachdienliche Hinweise über 0821/323-3810.

Innenstadt – Ladendieb wegen Verstoßes gegen Waffengesetz angezeigt

Am 11.12.2021, gegen 13.15 Uhr, entwendete ein 41-jähriger Augsburger ein Parfüm aus einer Drogerie in der Bahnhofstraße. Der Ladendetektiv konnte den Mann aufhalten und bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung festhalten.

Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten ein nach dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser. Der Mann wurde wegen Diebstahls mit Waffen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.