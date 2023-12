Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.12.2023

Nordendorf – Einfamilienhaus angegangen

Am gestrigen Montag (11.12.2023) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Stadtbergen – Einbruchsversuch scheitert

In der Zeit von Dienstag (05.12.2023) bis Donnerstag (07.12.2023) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Dasing – Zigarettenautomatenaufbruch mit Täterfestnahme

Am Montag (11.12.2023) kam es in der Taitinger Straße zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Ein Zeuge teilte kurz vor Mitternacht mit, dass sich jemand an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtiger. Er konnte aber in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.