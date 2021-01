Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2021

Oberhausen – E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Dienstagnachmittag (12.01.2021), gegen 15:10 Uhr, wurden Rettungskräfte zu einem gestürzten E-Scooter-Fahrer in die Donauwörther Straße gerufen. Der 48-Jährige verletzte sich durch einen alleinbeteiligten Sturz nur leicht und wurde medizinisch versorgt. Während der Erstversorgung konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille feststellen. Der Leichtverletzte wurde zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum verbracht. Den Mann erwarten nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und ein vorläufiger Entzug der Fahrerlaubnis.







Oberhausen – Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu hohem Sachschaden

Am 12.01.2021, gegen 10:27 Uhr, kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und einer nicht angepassten Geschwindigkeit in der Donauwörtherstraße ins Schlingern. In einer leichten Rechtskurve stieß der Toyota gegen ein geparktes Fahrzeug und drehte sich um die eigene Achse. Durch den Anstoß wurde das geparkte Auto auf zwei weitere abgestellte Fahrzeuge geschoben. Der Pkw des Verursachers erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.







Lechhausen – Sachbeschädigung an Kfz

Ein Anwohner stellte seinen Pkw in den Nachtstunden des 11.01.2021 am Fahrbahnrand vor seiner Wohnadresse in der Derchinger Straße (Bereich der 20er Hausnummern) ab. Bei Rückkehr zum Fahrzeug am nächsten Morgen (12.01.2021) konnte der geschädigte Fahrzeughalter diverse Kratzer an den Türen sowie am Kotflügel hinten links feststellen. Der Sachschaden am VW wird mit circa 4.000 Euro beziffert. Die Schäden sprechen für eine mutwillige Begehungsweise. Ein möglicher Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Zeugen zum Vorfall melden sich bitte bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.