Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2022

Göggingen / Antonsviertel – Containeraufbruch: Werkzeuge weg – Zeugen gesucht

Offenbar in der Nacht vom 11./12.01.2022 (Di./Mi.) machte sich ein Unbekannter an einem in der Windprechtstraße abgestellten Baucontainer zu schaffen. Nachdem es ihm gelang den Container aufzubrechen, entwendete er daraus mehrere Baumaschinen und Werkzeuge, vorwiegend der Marke Hilti. Der Beutewert ist noch nicht abschließend geklärt, dürfte sich jedoch bei mindestens 5.000 Euro bewegen. Der Sachschaden (aufgebrochenes Schloss) im zweistelligen Eurobereich ist dagegen eher gering.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.