Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.02.2022

Oberhausen – Beim E-Bike-Tuning erwischt

Am 11.02.2022 (Freitag) gegen 16.00 Uhr wurde ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Kaltenhoferstraße / Dieselstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte am Pedelec des 38-Jährigen eine montierte Tuning-Box fest, die sich am Geschwindigkeitssensor des Pedelecs befand. Durch die angebrachte Box wird die Unterstützung über 25 km/h heraus freigegeben. Somit handelt es sich bei dem E-Bike mindestens um ein S-Pedelec, welches versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig ist. Die Tuning-Box wurde sichergestellt. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Innenstadt – Cannabis in Wohnung festgestellt

Am 11.02.2022 (Freitag) gegen 20.00 Uhr befanden sich Einsatzkräfte bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße. Während des Einsatzes stellten sie aus einer Nachbarswohnung deutlichen Cannabis-Geruch fest. Als die Einsatzkräfte klingelten, öffnete ein 37-Jähriger. Nach der Belehrung war der 37-Jährige mit einer freiwilligen Wohnungsnachschau einverstanden. Hierbei konnten mehrere Gläser mit Cannabis und eine Aufzuchtanlage mit einigen Pflanzkübeln aufgefunden werden. Gegen den 37-Jährigen wird wegen dem Besitz und dem illegalen Anbau von Cannabis ermittelt.