Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.02.2023

Unfallfluchten

Innenstadt – Am Sonntag (12.02.2023) kam es gegen 09:45 Uhr in der Alpenstraße Ecke Singerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrradfahrer befuhr die Singerstraße und bog von dieser nach links in die Alpenstraße ab. Hierbei fuhr der Radfahrer frontal in einen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und informierte die Polizei.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zum Fahrradfahrer konnte lediglich gesagt werden, dass er männlich war. Das Fahrrad konnte vom Zeugen als blaues Retro-Rennrad mit neongelbem Lenker beschrieben werden.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet Zeugen die Angaben zum Fahrradfahrer machen können, sich unter der 0821/323-2110 bei der Polizei zu melden.

Firnhaberau – In der Zeit von Mittwoch (01.02.2023) auf Sonntag (12.02.2023) um 15:00 Uhr wurde ein im Hammerschmiedweg Ecke Oleanderweg abgestellter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den abgestellten Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne die Polizei zu informieren.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen des Unfalls sich bei der Polizei unter der 0821/323-2310 zu melden.