Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.03.2020

Kriegshaber – Ei beschädigt Auto



Hinweise bitte an die PI Im Zeitraum vom 11.03.2020, 20:00 Uhr, bis zum 12.03.2020, 13:30 Uhr, wurde in der Vogesenstraße (Hausnummer 62) ein geparkter VW mit einem Ei beworfen. Hierbei entstand offenbar ein Lackschaden in noch nicht bekannter Höhe.Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.







Oberhausen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Spielcasinos in der Stuttgarter Straße wurde gestern (12.03.2020), in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ein geparkter schwarzer Mercedes, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, hinten rechts beschädigt. Der Unfallschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.







Oberhausen – Sexuelle Handlungen im Auto

Gestern (12.03.2020) wurde eine Passantin zur Mittagszeit in der Donauwörther Straße auf ein parkendes Auto aufmerksam, in welchem ein Mann saß und offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die verständigte Polizeistreife konnte den 36-Jährigen vorläufig festnehmen, welcher sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten muss.







Innenstadt – Betrunken vom E-Bike gestürzt

In den gestrigen (12.03.2020) Abendstunden stürzte ein 64-Jähriger in der Oblatterwallstraße von seinem E-Bike und verletzte sich leicht am Kopf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung von 1,4 Promille fest. Der 64-Jährige wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.